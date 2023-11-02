Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В пятницу, 3 ноября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Принципиальное всеукраинское дерби состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 17:00.

Команда Мирчи Луческу с 16 очками занимает только седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, но имеет три игры в запасе.

"Горняки" с 21 баллом располагаются на четвертой строчке в чемпионате Украины, сохраняя два поединка в запасе.

Добавим, что посреди недели "оранжево-черные" сыграли четвертьфинальный поединок Кубка Украины с перволиговой "Викторией", в котором одержали разгромную победу (3:0) и вышли в полуфинал.

Отметим, что это будет дебютное Классическое для нового главного тренера "горняков" боснийского специалиста Марино Пушича.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер" из Youtube-канала FootballHub.

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