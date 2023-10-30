"Шахтер" одержал разгромную победу и вышел в полуфинал Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" стал первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу сезона-2023/24. В поединке 1/4 финала подопечные Марино Пушича разбили представителя Первой лиги сумскую "Викторию" со счетом 0:3 .

В первом тайме "горняки" дважды поражали сетку ворот соперника. На 17-й минуте счет во встрече открыл Егор Назарина, а через три минуты Александр Зубков удвоил преимущество действующих чемпионов Украины.

В конце второго тайма "оранжево-черные" сделали счет разгромным. Итог поединка своим голом на 90+1-й минуте подвел Ярослав Ракицкий.

Добавим, что это дебютная победа Пушича на посту главного тренера "Шахтера". На прошлой неделе боснийский специалист дебютировал в донецком клубе выездным поражением от "Барселоны" (1:2) в Лиге чемпионов.

Остальные матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 1 и 2 ноября. В среду "Черноморец" померяется силами с "Зарей", а на четверг запланированы поединки "Полесье" – "Александрия" и "Оболонь" – "Ворскла".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

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