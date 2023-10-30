Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по кладбищу в пригороде Херсона: есть жертвы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
436
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили по кладбищу в пригороде Херсона: есть жертвы

Последствия обстрела Херсона/Фото: Херсонская областная прокуратура

В больницу госпитализировали 62-летнего мужчину.

Российские оккупационные войска в понедельник, 30 октября, обстреляли кладбище в Киндейке.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один местный житель – ранен.

"В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь", — говорится в сообщении.

Добавим, сегодня в обед, 30 октября, российские кафиры обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
436
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация