Россияне ударили по кладбищу в пригороде Херсона: есть жертвы

Российские оккупационные войска в понедельник, 30 октября, обстреляли кладбище в Киндейке.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один местный житель – ранен.

"В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь", — говорится в сообщении.

Добавим, сегодня в обед, 30 октября, российские кафиры обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Читайте также: