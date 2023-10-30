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"Ковровые бомбардировки" Херсонщины: Гуменюк назвала цель врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Ковровые бомбардировки" Херсонщины: Гуменюк назвала цель врага

Последствия авиаудара по Херсонщине

Российские захватчики пытаются полностью уничтожить инфраструктуру побережья.

Устраивая массированные обстрелы Херсонщины, российские войска придерживаются тактики тотального разрушения, чтобы остановить ВСУ.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 30 октября.

Российские оккупанты в Херсонской области придерживаются тактики тотального разрушения, пытаются полностью уничтожить инфраструктуру побережья таким образом, чтобы, как они полагают, остановить украинские войска.

"Не имея абсолютного понимания в замысле Сил обороны, но понимая, что для того, чтобы перейти на левый берег, нужно сосредоточиться на правом, они (россияне – ред.) пытаются таким образом уничтожать все, что там может быть,ковровыми бомбардировками покрывая населенные пункты”, – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что об этом свидетельствуют кадры из Берислава: разрушается вся жилищная и социальная инфраструктура.

Напомним, в течение 29 октября российские захватчики устроили по Херсонской области 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов. На сам Херсон пришлось 10 обстрелов (выпущено 46 снарядов).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия готовит массированный удар ракетами по Украине! Когда?

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Дата публикации
Просмотры
223
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