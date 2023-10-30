"Ковровые бомбардировки" Херсонщины: Гуменюк назвала цель врага

Устраивая массированные обстрелы Херсонщины, российские войска придерживаются тактики тотального разрушения, чтобы остановить ВСУ.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 30 октября.

Российские оккупанты в Херсонской области придерживаются тактики тотального разрушения, пытаются полностью уничтожить инфраструктуру побережья таким образом, чтобы, как они полагают, остановить украинские войска.

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"Не имея абсолютного понимания в замысле Сил обороны, но понимая, что для того, чтобы перейти на левый берег, нужно сосредоточиться на правом, они (россияне – ред.) пытаются таким образом уничтожать все, что там может быть,ковровыми бомбардировками покрывая населенные пункты”, – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что об этом свидетельствуют кадры из Берислава: разрушается вся жилищная и социальная инфраструктура.

Напомним, в течение 29 октября российские захватчики устроили по Херсонской области 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов. На сам Херсон пришлось 10 обстрелов (выпущено 46 снарядов).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия готовит массированный удар ракетами по Украине! Когда?

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