Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсона

На левом берегу Херсонской области Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

Об этом сообщила в телемарафоне пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Надо отдавать себе отчет, что это может быть очень опасно. Такая линия фронта, как река Днепр — это очень сложный участок и географически, и тактически, и стратегически. Поэтому действия Сил обороны не стоит сейчас обсуждать, стоит дождаться успеха и соответствующего закрепления", — – говорит она.

По словам Гуменюк, ВСУ отодвигают линию артиллерии. Речь идет об избиении огневых позиций, пушек, наблюдательных пунктов, которые враг пытается разворачивать на тех же островах.

"Наша работа обеспечивает определенную полосу в 7 км, где артиллерия не может приближаться. Но она достаточно гибкая, каждый раз боевые действия требуют нового четкого нового анализа, и есть продвижение в одну или другую сторону с того или иного направления. Уничтожение артиллерийских позиций – это и есть отвержение врага. Если у него не становится пушек, ему нечем бить. Но у него пока есть потенциал, который они могут подтягивать из тыловых районов. Поэтому наша работа по более глубоким тылам также проводится", — сообщила Гуменюк.

В настоящее время ВСУ уничтожают тыловые пункты боеснабжения россиян, разворачиваемых ими в большом количестве, чтобы не сосредоточивать все в одном месте.

Напомним, аналитики Института исследования войны (ISW) сообщили, что ВСУ двигаются на левом берегу Днепра. Отмечается, что украинские войска незначительно продвинулись по восточному (левому) берегу Херсонской области.

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