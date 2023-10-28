У Зеленского отреагировали на "смерть" диктатора Путина

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение средств массовой пропаганды о "смерти", президенте-диктаторе РФ Владимире Путине.

Об этом он сказал во время эфира с российской оппозиционеркой и публицисткой Юлией Латыниной.

"Информационно – это незначительный эпизод. И вообще все, что касается жизни и смерти Путина или его болезни – это совершенно совсем никак ни на что уже не влияет. То есть, вся эта вся эта сегодняшняя ситуация будет доиграна вплоть до уничтожения более важного: до разрушения конструкции нынешнего российского государства, которое является классическим авторитарным государством с определенной опричниной", — сказал Подоляк.

По его словам, сама по себе смерть диктатора Путина только запустит в ускоренном режиме процессы разложения РФ.

"Это будет неотъемлемым и непрерывным процессом, но как информационное сообщение, еще раз подчеркивающее, больше такой литературный феномен типа посмотреть, насколько абсурдистские темы живут в дискуссионной среде", — подчеркнул представитель ОП.

Как сообщалось, на "смерть" диктатора РФ отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, этот вброс является частью предвыборной кампании.

Напомним, СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина. В Кремле эти слухи опровергают. Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал это "феечными новостями".

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