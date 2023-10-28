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Ночные взрывы в Днепре: власти сообщили детали

Ночные взрывы в Днепре: власти сообщили детали

В регионе работала ПВО / Фото: Associated Press

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Днепре было слышно несколько взрывов во время воздушной тревоги – работала ПВО.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты. Спасибо защитникам неба, уберегшим Днепропетровщину. Классная работа", — написал он.

Он также добавил, что дважды враг бил по Марганецкой громаде Никопольского района. Целил из тяжелой артиллерии. Выпустил по селам полдесятка снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в регионе звучала воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в ряде южных и центральных областей Украины.

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