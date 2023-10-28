В Одесской области и на Днепропетровщине прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 28 сентября 2023 года звуки, похожие на взрывы прозвучали в нескольких украинских областях.

Первоначально речь шла о взрывах в Одесской области Украины, в частности, в Измаильском районе. По предварительной информации мониторинговых каналов, враг ударил "Ониксом". Пока эта информация не подтверждена.

Позже взрывы раздались в пригороде Днепра. Об этом сообщает Общественное.

Также появились сообщения мониторинговых каналов о том, что в Кривом Роге работает ПВО.

Ожидаем подробности от Воздушных Сил ВСУ. Тем временем, воздушную тревогу объявили в шести украинских регионах, в частности, в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в автономной республике Крым.

Напомним, что вечером 27 октября враг мощно обстрелял Херсон. ≈ в 18:40 в Херсоне раздался сильный взрыв. Но после него атака продолжилась.