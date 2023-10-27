В Херсоне раздаются мощные взрывы: оккупанты обстреливают город

Российские оккупанты в пятницу, 27 октября, обстреляли центральную часть Херсона с временно оккупированной территории. В городе раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, примерно в 18:40 в Херсоне раздался сильный взрыв. Но после него атака продолжилась.

"В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон", — подчеркнул чиновник.

По состоянию на 19.15 обстрел продолжается. Взрывы раздались в Днепровском районе города.

Как сообщалось, российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону. Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе.

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