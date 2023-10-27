РФ больше месяца не применяет ракеты Х-101: чем это может обернуться для Украины

Российская армия уже больше месяца не атакует Украину бомбардировщиками и ракетами типа Х-101 – это самая длинная пауза с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили разведчики Минобороны Великобритании.

Впрочем, отмечают британские специалисты, РФ использует для атак другие возможности и средства. В свою очередь тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 не применялись для атак более месяца. Ранее они были основным методом для нанесения точных ударов.

В разведке считают, что оккупанты уменьшили частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101.

"Россия, вероятно, использует какие-либо недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы", — говорится в сообщении.

Также разведка предполагает, что оккупанты будут дополнять любую атаку беспилотниками, разработанными в Иране, то есть "Шахедами".

Напомним, британские разведчики сообщают, что Северная Корея снабжает России оружием для войны в Украине. За последние недели РФ получила более 1000 контейнеров с вооружением.

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