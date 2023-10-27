РФ понад місяць не застосовує ракети Х-101: чим це може обернутися для України

Російська армія вже понад місяць не атакує Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101 - це найдовша пауза від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили розвідники Міноборони Великої Британії.

Втім, наголошують британські фахівці, РФ використовує для атак інші можливості та засоби. Своєю чергою, важкі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 не застосовувалися для атак понад місяця. Зазначається, що раніше вони були основним методом для завдання точних ударів.

У розвідці вважають, що окупанти зменшили частоту ударів, щоб поповнити запаси крилатих ракет повітряного базування типу Х-101.

"Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими", - йдеться у повідомленні.

Також розвідка припускає, що окупанти доповнюватимуть будь-яку атаку безпілотниками, розробленими в Ірані, тобто "Шахедами".

Нагадаємо, британські розвідники повідомляють, що Північна Корея постачає Росії зброю для війни в Україні. За останні тижні РФ отримала понад 1000 контейнерів із озброєнням.

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