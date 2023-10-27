І знову ворожа атака: на Херсонщині з-під завалів дістали тіло чоловіка

Росіяни вдарили по житловому будинку в Зеленівці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється", - написав Прокудін.

Крім того, через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Внаслідок удару він отримав поранення спини і тулуба.

Раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Дніпровський район міста.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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