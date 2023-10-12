У Херсоні росіяни вгатили по дитячій лікарні

Минулося без жертв та постраждалих.

Російські війська завдали удару по дитячій лікарні у Херсоні.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти вчергове вдарили по Херсону. Було влучання в дитячу лікарню. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнюють, що через безпекову ситуацію корпус не працював, тому лікарів і пацієнтів у будівлі не було.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко уточнив, що одне з відділень медзакладу пошкоджене у Дніпровському районі.

Що відомо про обстріли Херсонщини за минулу добу

Вночі, 12 жовтня, окупанти традиційно обстрілювали Херсонщину - є загиблий і травмовані.

Серед постраждалих є дитина, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Місцевий житель загинув у Чорнобаївці. У смт Білозерка окупанти поцілили по приватному будинку. Осколкові поранення отримав чоловік та неповнолітня дівчинка. Їм надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

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