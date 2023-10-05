Росіяни нещадно вгатили по Херсону: є загиблі

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти знову накрили вогнем Херсон.

Про трагічні наслідки повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини. Серед них - комунальник, який обрізав дерева", - коротко зазначив він.

В ОВА Херсонської області повідомили, що впродовж минулої доби російська армія 78 разів обстріляла Херсонську область, випустила 445 снарядів по області, 25 — по обласному центру.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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