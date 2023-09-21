Жахлива ніч у Херсоні: влада повідомила трагічні новини 

Російські окупанти протягом ночі 21 вересня обстрілювали Херсон. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, через обстріли загинули дві людини, ще пʼятеро поранені.

"Загиблі внаслідок нічного російського терору - двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти", - написав він.

Серед поранених — 61-річна херсонка, яку госпіталізовали у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка з травмами середньої важкості. 81-річній жінці надали допомогу на місці.

За словами Прокудіна, росіяни били по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автомобілі.

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