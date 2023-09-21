Росіяни вдарили трьома ракетами по Дрогобичу: деталі "прильотів"

Інформації про жертв немає.

Зранку 21 вересня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по по території Дрогобича Львівської області. Ворог випустив три ракети по місту.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, два "прильоти" сталися по промисловому обʼєкту. Внаслідок удару загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Крім того, виникло займання на площі близько 30 кв.м.

Крім того, одна ракета вдарила по приватному двоповерховому складу. Також виникло займання на площі 20 кв.м.

"Станом на цю годину (07:48) інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог", - наголосив Козицький.

Як повідомлялося, зранку 21 вересня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Окупанти запустили три групи крилатих ракет.

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