Россияне ударили тремя ракетами по Дрогобычу: детали "прилетов"

Информации о жертвах нет.

Утром 21 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по территории Дрогобыча Львовской области. Враг выпустил три ракеты по городу.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, два "прилета" произошли по промышленному объекту. В результате удара загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада. Кроме того, возникло возгорание на площади около 30 кв.

Кроме того, одна ракета ударила по частному двухэтажному составу. Также возникло возгорание на площади 20 кв.

"По состоянию на этот час (07:48) информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте воздушные тревоги", — подчеркнул Козицкий.

Как сообщалось, утром 21 сентября Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. оккупанты запустили три группы крылатых ракет.

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