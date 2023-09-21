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Вражеская атака 21 сентября: в Ровно есть "прилеты"

Вражеская атака 21 сентября: в Ровно есть "прилеты"

В Ровно раздались взрывы / Фото: Associated Press

Предварительно обошлось без жертв.

В Ровно раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

"Ровно. Есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы. Детали – впоследствии", – коротко написал он.

Местные Телеграм-каналы пишут, что в городе в некоторых районах исчез свет.

Напомним, Украина ночью пережила массированную ракетную атаку России. Следует отметить, что в некоторых регионах снова объявлена воздушная тревога.

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