Вражеская атака 21 сентября: в Ровно есть "прилеты"

Предварительно обошлось без жертв.
В Ровно раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.
"Ровно. Есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы. Детали – впоследствии", – коротко написал он.
Местные Телеграм-каналы пишут, что в городе в некоторых районах исчез свет.
Напомним, Украина ночью пережила массированную ракетную атаку России. Следует отметить, что в некоторых регионах снова объявлена воздушная тревога.
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