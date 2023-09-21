Над Украиной группа российских ракет – Воздушные силы ВСУ

Украиной снова распространяется воздушная тревога, группа российских ракет следует из Черниговщины в сторону Киевской области.

Об этом сообщили утром 21 сентября в Воздушных силах ВСУ.

"Группа ракет с Черниговщины в сторону Киевской области", – говорится в сообщении, впоследствии там добавили, что также есть угроза для Кировоградской и Черкасской областей.

До этого, к утру 21 сентября оккупанты нанесли ряд ударов по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Черкассах, Ровно.

Обо всех последствиях — читайте в нашей новости.

Читайте также: