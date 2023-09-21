Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Украиной группа российских ракет – Воздушные силы ВСУ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7817
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Украиной группа российских ракет – Воздушные силы ВСУ

Фото: Associated Press

В ряде областей ракетная опасность.

Украиной снова распространяется воздушная тревога, группа российских ракет следует из Черниговщины в сторону Киевской области.

Об этом сообщили утром 21 сентября в Воздушных силах ВСУ.

"Группа ракет с Черниговщины в сторону Киевской области", – говорится в сообщении, впоследствии там добавили, что также есть угроза для Кировоградской и Черкасской областей.

До этого, к утру 21 сентября оккупанты нанесли ряд ударов по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Черкассах, Ровно.

Обо всех последствиях — читайте в нашей новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
7817
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация