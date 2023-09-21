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Над Україною група російських ракет – Повітряні сили ЗСУ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Над Україною група російських ракет – Повітряні сили ЗСУ

Фото: Associated Press

В низці областей ракетна небезпека.

Україною знову шириться повітряна тривога, група російських ракет прямує з Чернігівщини в сторону Київської області.

Про це повідомили зранку 21 вересня у Повітряних силах ЗСУ.

"Група ракет з Чернігівщини в сторону Київської області", – йдеться в повідомленні, згодом там додали, що також є загроза для Кіровоградської та Черкаської областей.

До цього, під ранок 21 вересня окупанти завдали низку ударів по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Черкасах, Рівному.

Про всі наслідки - читайте у нашій новині.

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Дата публікації
Перегляди
6587
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