У Хмельницькому під час тривоги сталися вибухи: що відомо

На Хмельниччині під час ранкової повітряної тривоги 21 вересня було чутно звуки вибухів. В регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін:

"Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - наголошував чиновник.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також підтвердив, що влучань на території громади не сталося.

Звуки, які було чутно - робота сил ППО ЗСУ. "Прильотів" на території громади станом на зараз не зафіксовано", - заявив міський голова.

Як повідомлялося, зранку 21 вересня Україною ширилася повітряна тривога через загрозу крилатих ракет. Повітряні сили попередили про те, що ракети рухаються у західному напрямку. Мешканців Хмельниччини попереджали про небезпеку. Тривога в області тривала від 04:53 до 06:37.

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