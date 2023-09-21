Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Хмельницькому під час тривоги сталися вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3687
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Хмельницькому під час тривоги сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Влучань немає.

На Хмельниччині під час ранкової повітряної тривоги 21 вересня було чутно звуки вибухів. В регіоні спрацювали сили ППО. 

Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін:

"Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - наголошував чиновник. 

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також підтвердив, що влучань на території громади не сталося.

Звуки, які було чутно - робота сил ППО ЗСУ. "Прильотів" на території громади станом на зараз не зафіксовано", - заявив міський голова. 

Як повідомлялося, зранку 21 вересня Україною ширилася повітряна тривога через загрозу крилатих ракет. Повітряні сили попередили про те, що ракети рухаються у західному напрямку. Мешканців Хмельниччини попереджали про небезпеку. Тривога в області тривала від 04:53 до 06:37.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3687
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація