Росія завдала ракетного удару по Черкасах: уламки наробили лиха (фото)

Вночі проти 21 вересня агресорка Росія завдала ракетного удару по Черкасах. У наслідок падіння уламків у центральній частині міста пошкоджено будівлю.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, наразі відомо про п'ятьох потерпілих. Втім, під завалами залишається щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.

Уламки збитої ракети наробили лиха в Черкасах. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У центрі Черкас впали уламки ракети.

Як повідомлялося, на світанку 21 вересня Україною ширилася повітряна тривога через загрозу крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На Черкащині тривога тривала: 04:26 - 06:11 та 06:17 - 06:40.

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