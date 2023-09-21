Росія завдала ракетного удару по Черкасах: уламки наробили лиха (фото)

Триває рятувальна операція.
Вночі проти 21 вересня агресорка Росія завдала ракетного удару по Черкасах. У наслідок падіння уламків у центральній частині міста пошкоджено будівлю.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника області, наразі відомо про п'ятьох потерпілих. Втім, під завалами залишається щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.
Як повідомлялося, на світанку 21 вересня Україною ширилася повітряна тривога через загрозу крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На Черкащині тривога тривала: 04:26 - 06:11 та 06:17 - 06:40.