Ужасная ночь в Херсоне: власти сообщили трагические новости

Российские оккупанты в течение ночи 21 сентября обстреливали Херсон. Россияне попали в здание общежития.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, из-за обстрелов погибли два человека, еще пятеро ранены.

"Погибшие в результате ночного российского террора — двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты", — написал он.

Среди раненых — 61-летняя херсонка, госпитализированная в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину с травмами средней тяжести. 81-летней женщине была оказана помощь на месте.

По словам Прокудина, россияне били по жилым кварталам. Как следствие, повреждены частные и многоквартирные дома, горели автомобили.

Напомним, российские стратегические самолеты Ту-95МС ночью запустили по Украине группу крылатых ракет. Обо всех последствиях атаки — читайте в новости.

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