Россияне беспощадно ударили по Херсону: есть погибшие

Сегодня, 5 октября, оккупанты снова накрыли огнем Херсон.

О трагических последствиях сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибли 2 человека. Среди них — коммунальщик, который обрезал деревья", — коротко отметил он.

В ОВА Херсонской области сообщили, что за прошедшие сутки российская армия 78 раз обстреляла Херсонскую область, выпустила 445 снарядов по области, 25 — по областному центру.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне начали особенно жестоко бить по Херсонской области.

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

Читайте также: