Украина вывезла еще 19 детей с оккупированных территорий (видео)

В общей сложности команда Save Ukraine вернула на подконтрольные Украине территории 196 детей.

Украина эвакуировала еще 19 детей, находившихся на временно оккупированных врагом территориях.

Об этом глава проекта Save Ukraine Николай Кулеба сообщил в Сети 5 октября.

"19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии", – говорится в заявлении Кулебы.

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Он отметил, что в общем команда Save Ukraine вернула на подконтрольные Украине территории 196 детей.

"Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", – добавил глава проекта.

Украина эвакуировала еще 19 детей из оккупации: момент сняли на видео

Напомним, в конце сентября стало известно о проведенной эвакуации всех детей из пяти населенных пунктов Запорожской области вблизи зоны боевых действий.

Добавим, что ранее власти Херсонщины призвали эвакуироваться всех жителей левого берега, то есть громад, расположенных на линии огня.

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