В ОВА призвали эвакуироваться жителей левобережья Херсонщины: что произошло

Власти Херсонской области призывают жителей левого берега эвакуироваться, пока ВСУ "прилагают сверхчеловеческие усилия" по освобождению территорий. Это касается громад, расположенных на линии огня.

Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

"Несокрушимые жители левого берега, пока наши Защитники и Защитницы прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить вас от российской тирании, вы должны позаботиться о собственной и безопасности своих родных. Для российской армии вы — "живой щит". Оккупанты используют подлую тактику, что украинская армия не будет воевать со своим народом", – написал он.

Руководитель области отметил, как вы выедете из неподконтрольной Украине территории, звоните по контактному номеру центра: 0 800 101 102.

"Мы вас ждем и поможем вам", — подчеркнул Прокудин.

Как сообщалось ранее, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заинтриговал "хорошими новостями" с южного фронта.

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