Генерал Годжес пристыдил критиков контрнаступления ВСУ

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес считает, что критика украинского контрнаступления — это непрофессиональные и бесполезные заявления.

Так он прокомментировал критические замечания в адрес действий украинской армии в войне, сообщает "Голос Америки".

"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", — заметил он.

Генерал отмечает, что украинским воинам приходится наступать без поддержки авиации. А без нее, добавляет Годжес, США, Великобритания или Германия, никогда не посылала бы своих солдат в боевые действия.

По словам американского военного, ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, кибер борьбой, выведение из строя российских радаров и ПВО.

Генерал подчеркнул, что тем, кто за восемь тысяч километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.

Как сообщалось, американские аналитики считают, что Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ. Впрочем, в ISW не могут объяснить, как Кремль собирается использовать время, купленное ценой собственных солдат.

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