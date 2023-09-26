Эксперт рассказал, где ВСУ могут прорвать оборону оккупантов

Сейчас максимальное количество сил и средств у российских оккупационных войск сейчас вблизи Купянска. А во вражеской армии худшие дела на Херсонском направлении — левый берег Днепра и берег Каховского водохранилища.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Максимальное количество сил и средств у россиян сейчас вблизи Купянска. Это ближайшее плечо доставки военной амуниции от границы с Россией, всего несколько десятков километров. Плюс рядом значительный военный хаб – Валуйки, где сосредоточено большое количество сил и средств противника. Чуть меньшее количество сил и средств противника сейчас сосредоточена в районе Бахмута и Донецка", – рассказал эксперт.

Между тем, минимальное количество сил противника за счет большого плеча поставки на Запорожском фронте. Там россияне пытаются усилить свою группировку войск здесь. Впрочем, в результате постоянных боевых столкновений количество их войск только уменьшается.

По словам, Светана на Мариупольском направлении украинским войскам скорее удастся вгрызться в оборону противника и прорвать ее. Оптимальный вариант, говорит эксперт, двигаться в сторону Волновахи и Мариуполя.

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