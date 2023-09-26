Експерт розповів, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів

Наразі максимальна кількість сил і засобів у російських окупаційних військ зараз поблизу Куп'янська. Натомість у ворожої армії гірші справи на Херсонському напрямку - лівий берег Дніпра і берег Каховського водосховища.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

"Максимальна кількість сил і засобів у росіян зараз поблизу Куп'янська. Це найближче плече доставки військової амуніції від кордону з Росією, всього кілька десятків кілометрів. Плюс поруч значний військовий хаб – Валуйки, де зосереджена велика кількість сил і засобів противника. Трохи менша кількість сил і засобів противника зараз зосереджена в районі Бахмута і Донецька", - розповів експерт.

Тим часом мінімальна кількість сил противника за рахунок великого плеча постачання на Запорізькому фронті. Там росіяни намагаються посилити своє угруповання військ тут. Втім, в результаті постійних бойових зіткнень кількість їхніх військ тільки зменшується.

За словами, Світана на Маріупольському напрямку українським військам швидше вдасться вгризтися в оборону противника і прорвати її. Оптимальний варіант, каже експерт, рухатися в бік Волновахи і Маріуполя.

Читайте також: