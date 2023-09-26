Нічна атака армії РФ: скільки дронів збила ППО

У ніч проти вівторка, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 26 дронів. Загалом ворог випустив 38 БпЛА.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Окупаційна армія атакувала "Shahed-136/131"з південно-східного напрямку: - російського Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в анексованому Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження противника.

Нічна атака дронів армії РФ

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух "шахедів" і активність авіації РФ. Моніторингові канали повідомляли про ППО на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Після 01:00 у низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА. Крім того, згодом ПС повідомляли ще й про загрозу балістики.

Зранку стало відомо, що Одеську область атакували дрони. Сталися влучання в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

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