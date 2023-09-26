Вибухи у Кривому Розі: росіяни вдарили по місту

Зранку 26 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи - російська армія вдарила по місту. Стався "приліт".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Атаку на місто підтвердив і міській голова Олександр Вілкул. З його слів, минулося без потерпілих та жертв. Усі оперативні служби працюють на місці. Деталі влучання Вілкул наразі не розповів.

"Ворог продовжує підлу тактику терору мирних міст. Вранці окупанти завдали ракетного удару (попередньо - балістика) по Кривому Рогу. Вдарили по одному із підприємств міста", - повідомив він.