У Кривому Розі пролунав вибух

У місті оголошена повітряна тривога.
У Кривому Розі над ранок 26 вересня під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - закликав він.
За даними мапи повітряної тривоги, сирени лунають у східних, південних та частково центральних регіонах. Тривогу оголосили після 6-ї ранку. У Кривому Розі вона оголошена о 06:23, через декілька хвилин пролунав звук, подібний до вибуху.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Небезпека існує для Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.
Нагадаємо, вночі 26 вересня у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА.
Читайте також: