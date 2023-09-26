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У Кривому Розі пролунав вибух

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У Кривому Розі пролунав вибух

Хмари / Фото: pixabay.com

У місті оголошена повітряна тривога.

У Кривому Розі над ранок 26 вересня під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - закликав він.

За даними мапи повітряної тривоги, сирени лунають у східних, південних  та частково центральних регіонах. Тривогу оголосили після 6-ї ранку. У Кривому Розі вона оголошена о 06:23, через декілька хвилин пролунав звук, подібний до вибуху.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Небезпека існує для Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.

Нагадаємо, вночі 26 вересня у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
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