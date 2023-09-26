В Кривом Роге раздался взрыв

В городе объявлена воздушная тревога.
В Кривом Роге к утру 26 сентября во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — призвал он.
По данным карты воздушной тревоги, сирены раздаются в восточных, южных и частично центральных регионах. Тревогу объявили после 6 утра. В Кривом Роге она объявлена в 06:23, через несколько минут раздался звук, похожий на взрыв.
В Dоздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Опасность существует для Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей.
Напомним, ночью 26 сентября в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА.
Читайте также: