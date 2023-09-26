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Энергоатом вывел на максимальную мощность все семь атомных энергоблоков

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Энергоатом вывел на максимальную мощность все семь атомных энергоблоков

Ровенская РАЭС / Фото: УНИАН

Украина продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду.

Компания Энергоатом вывела на максимальную мощность все 7 работающих в настоящее время атомных энергоблоков, ранее ограниченных условиями работы рынка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Энергоатома.

"Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт. Завершена перегрузка и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который вскоре также будет включен в работу", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что в Украине идет самая масштабная ремонтная кампания в энергетике, в рамках которой компания постепенно выводит из плановых ремонтов все энергоблоки, чтобы максимально подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода и обеспечить электроэнергией всех потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что реактор на Ровенской АЭС впервые загрузили нероссийским ядерным топливом.

Кроме того, мы ранее информировали, что энергетическая отрасль объединила усилия для подготовки к зиме.

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Дата публикации
Просмотры
209
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