Блэкаут в Украине: при каких условиях его удастся избежать

В Украине продолжается восстановление энергосистемы, которая пока находится в достаточно нормальном состоянии.

Отключений света в Украине удастся избежать, если эта зима пройдет без особых морозов и обстрелов.

Об этом 24 каналу рассказал глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

Он отметил, что большое количество оборудования сейчас ремонтируется: “Обещают, что к отопительному сезону все будет отремонтировано, поэтому дефицита не должно быть. Но будет зависеть также и от суровости зимы, чтобы не возникала дополнительная нагрузка на энергосистему из-за низких температур”.

По словам Дяченко, если зима будет умеренная, то у нас не должно возникать аварийных режимов работы и графиков поставок электроэнергии.

“Не удалось полностью восстановить возможности разрушенных тепловых электростанций, там серьезные разрушения, поэтому не все приведено в порядок, учитывая наши реалии и нехватку средств. Но энергосистема приведена в достаточно нормальное состояние, которое может обеспечить нам прохождение осенне-зимнего периода, если не будет дополнительных разрушений», – прокомментировал глава Бюро.

Не стоит забывать, что враг будет пытаться снова нанести вред населению, резюмировал Дяченко.

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