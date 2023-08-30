Блекаут в Україні: за яких умов його вдасться уникнути

В Україні триває відновлення енергосистеми, яка поки знаходиться у “достатньо нормальному стані”.

Відключень світла в Україні вдасться уникнути у випадку, якщо ця зима пройде без особливих морозів та обстрілів.

Про це 24 каналу розповів голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.

Він зазначив, велика кількість обладнання зараз ремонтується: “Обіцяють, що до опалювального сезону все буде відремонтовано, тому дефіциту не повинно бути. Але буде залежати також і від суворості зими, щоб не виникало додаткового навантаження на енергосистему через низькі температури”.

За словами Дяченка, якщо зима буде поміркована, то у нас не повинно виникати аварійних режимів роботи та графіків постачань електроенергії.

“Не вдалося повністю поновити можливості зруйнованих теплових електростанцій, там серйозні руйнування, тож не все приведено до ладу, враховуючи наші реалії та брак коштів. Але енергосистема приведена у достатньо нормальний стан, який може забезпечити нам проходження осінньо-зимового періоду, якщо не буде додаткових руйнувань”, — прокоментував голова Бюро.

Не варто забувати, що ворог буде намагатися знову завдати шкоди для населення, резюмував Дяченко.

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