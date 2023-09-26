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Три знака Зодиака, к которым сегодня прилетит бумеранг

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, к которым сегодня прилетит бумеранг

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Девизом нынешнего дня можно назвать народную мудрость, которая гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Какой бы поступок ни совершил человек, он практически мгновенно получит аналогичный ответ, поэтому действовать необходимо осторожно и осмотрительно.

Сегодня, 26 сентября, «пожать» то, что «посеяли», смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно готовыми к прилету бумеранга. 

Овен 

Овны, которым не свойственна осторожность, редко думают о том, что делают, особенно если – вот как сегодня – находятся под влиянием эмоций. Горе тому, кто заденет их, когда они находятся в таком состоянии, но сегодня представители знака первыми пожалеют о своей несдержанности, поскольку молниеносно получат удар в ответ. 

Рак 

Раки любят делать добрые дела, порой жертвуя при этом своими собственными интересами. Надо признать, что их довольно редко за это благодарят, но нынешний день станет в этом смысле приятным исключением: бумеранг добра, который они запустят, очень быстро – как ему и положено – вернутся к своему «хозяину». 

Козерог 

Козероги, как правило, скупы на любое проявление эмоций, но это не значит, что они не могут «уколоть» собеседника, который чем-то им не угодил. При этом хладнокровие, которое им удается сохранять, делает их замечание еще более обидным. Но сегодня представителям знака попадется достойный соперник, который ответит им адекватно. 

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Дата публикации
Просмотры
462
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