Кулеба рассказал, как Украина будет решать с Польшей проблемы экспорта зерна

Киев всегда был настроен на конструктивный диалог с партнерами по экспорту зерна.

Украина будет разрешать все разногласия во взаимоотношениях с Польшей в атмосфере конструктива и готова вести консультации по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Киев всегда был настроен на конструктивный диалог с партнерами по экспорту зерна. Украина сотрудничала с Польшей, Еврокомиссией, другими странами-соседями, чтобы не допустить дальнейших обострений.

"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона извлечет себе выгоду", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если Украина "не захочет дружить с Польшей, навязываться не будем".

Читайте также: