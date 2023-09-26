Астрологический прогноз на 26 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала новых дел необходимо отказаться – к успеху они не приведут. Также не стоит принимать важные решения и общаться с окружающими – чрезмерная обидчивость, которую сегодня будет испытывать каждый, не даст достичь договоренности.

Символ дня: Череп.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин, бирюзовый.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно, если они коснутся сердца и сосудов – могут представлять серьезную опасность, поэтому нельзя медлить с обращением к врачу.

Питание дня: из рациона необходимо исключить жирную и жареную пищу, а также алкоголь.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки, поэтому от нее лучше отказаться.

Дачные работы дня: от работы в саду и огороде нужно отдохнуть – как растениям, так и человеку, который за ними ухаживает.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, особенно если задать его своему подсознанию непосредственно перед сном.

Табу дня: нельзя бить стекла и проливать воду.

Цитата дня: «Напрасно многие перед лицом катастроф ХХ века жалуются: «Как Бог допустил?» Да. Он допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей» (Альберт Эйнштейн).

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