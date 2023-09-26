Астрологічний прогноз на 26 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ необхідно відмовитись – до успіху вони не приведуть. Також не варто ухвалювати важливі рішення та спілкуватися з оточенням – надмірна уразливість, яку сьогодні відчуватиме кожен, не дасть досягнути домовленості.

Символ дня: Череп.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, ультрамарин, бірюзовий.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня – особливо, якщо вони торкнуться серця та судин – можуть становити серйозну небезпеку, тому не можна зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити жирну та смажену їжу, а також алкоголь.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, тому від неї краще відмовитись.

Дачні роботи дня: від роботи в саду та городі потрібно відпочити – як рослинам, так і людині, яка їх доглядає.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе запитання, особливо якщо поставити його підсвідомості безпосередньо перед сном.

Табу дня: не можна бити шибки і розливати воду.

Цитата дня: «Дарма багато хто перед лицем катастроф ХХ століття скаржиться: «Як Бог допустив?» Так. Він допустив нашу свободу, але не залишив нас у темряві незнання. Шлях пізнання добра та зла вказаний. І людині самій довелося розплачуватися за вибір хибних шляхів»(Альберт Ейнштейн).

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