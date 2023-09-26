Кулеба розповів, як Україна вирішуватиме з Польщею проблеми експорту зерна

Київ завжди був налаштований на конструктивний діалог з партнерами щодо експорту зерна.

Україна буде вирішувати всі розбіжності у взаємовідносинах з Польщею в атмосфері конструктиву та готова вести консультації щодо експорту сільскогосподарської продукції.

Про це в етері телемарафону заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не налаштовані на конфлікт. Ми налаштовані на конструктив, готові до переговорів, до консультацій. Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії", - підкреслив Кулеба.

Він зауважив, що Київ завжди був налаштований на конструктивний діалог з партнерами щодо експорту зерна. Україна співпрацювала з Польщею, Єврокомісією, іншими країнами-сусідами, щоб не допустити подальших загострень.

"Ми дуже багато зробили з Європейською Комісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон. Ми проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів. Нам із поляками треба перемагати спільного ворога – ми неодноразово в історії демонстрували, що коли ми разом, коли між нами солідарність, взаємопідтримка, взаємодопомога, ми набагато сильніші, коли між нами якісь неврегульовані питання, то обов’язково третя сторона отримає собі вигоду", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що голова бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".

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