США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України - Bloomberg

Особливо у Вашингтоні занепокоєні словами премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на представника Пентагону.

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше цього тижня заявив, що країна припинила постачання зброї в Україну, посилюючи суперечку зі своїм східним сусідом, що підриває життєво важливий альянс у боротьбі Києва проти агресії Росії.

Хоча пізніше обидві сторони заявили про послаблення напруженості, публічна суперечка раптово поставила під сумнів єдність партнерів.

Конфлікт, який почався через українські поставки зерна, які стали політичною відповідальністю для Польщі, ризикував поставити під загрозу солідарність Європи з Україною проти вторгнення Росії.

Тим не менш, американський чиновник сказав, що розбіжності між союзниками ще не викликали тріщини в єдності коаліції, яка підтримала Україну.

Неназваний європейський дипломат заявив, що польські колеги приватно запевнили, що військова підтримка України з боку країни продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах. Людина сказала, що втрата підтримки Польщі може виявитися шкідливою для військових зусиль України, оскільки це ризикує підірвати єдність НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда стримано прокоментував слова Зеленського про "політичний театр".

Крім того, ми раніше інформували, що очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруженості у відносинах.

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