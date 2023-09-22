Дуда стримано прокоментував слова Зеленського про "політичний театр"

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву українського колеги Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що " деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі".

Про це з посиланням на польського лідера повідомляє CNN.

Дуда зауважив, що хоч президент Зеленський не називав конкретно Польщу, але, "припущення було, і ми всі це зрозуміли".

Відповідаючи на запитання, чи він засмучений словами Зеленського, Дуда відповів: "Можливо, засмучений - це занадто сильне слово".

"Я був озлоблений, я б так сказав. Я кажу так: "Давайте зберігати спокій, будь ласка, не підвищуйте температуру, тому що це суперечка, яка стосується невеликої частини наших відносин. Давайте не дозволимо, щоб це вплинуло на цілком, тому що цьому немає жодного виправдання, і від цього виграють лише інші", - сказав президент Польщі.

Дуда зауважив, що готовий говорити із Зеленським як "друзі", щоб вирішити "складні ситуації" між їхніми країнами після того, як Варшава сигналізувала, що припинить надсилати зброю Києву на тлі суперечки щодо імпорту зерна.

Заяви Дуди і Зеленського на тлі зернової кризи

Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що йому "відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з РФ". Президент також звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, відбувається "трилер" із питання зерна.

Тим часом Анджей Дуда у своїй промові порівняв Україну з потопельником, що може затягнути на глибину. Він заявив, що у справі українського зерна твердо захищатиме інтереси польських фермерів. Також Дуда закликав Україну пам'ятати, що вона отримує допомогу від Польщі.

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