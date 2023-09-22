Погода 23 вересня потішить українців теплом, температура - до +29°

У суботу, 23 вересня, у більшості регіонів України погода потішить теплом. Незначні опади пройдуть лише в кількох областях.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В регіонах буде мінлива хмарність, але без опадів. Лише на заході вдень місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +11-16°. На узбережжі морів тепліше: вночі до 19° тепла. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +24-29°. У Карпатах синоптики прогнозують вночі лише +8-13°, а вдень повітря прогріється до +18-23°.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києва

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не буде ні в області, ні в столиці. Вітер південно-східний , 7-12 м/с. Також синоптики попереджають, що 22-24 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Київській області вночі температура становитиме +11-16°, вдень - 24-29° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько 15° тепла, а вдень - 26-28° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз, коли розпочнеться бабине літо в Україні. Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха каже, що зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо, а тому про бабине літо також говорити зарано.

Читайте також: