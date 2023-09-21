Коли почнеться бабине літо в Україні: прогнози

Бабине літо – це народна назва періоду від кількох днів до трьох тижнів восени із теплою та сонячною погодою. А офіційного такого терміну в синоптичній науці немає.

Бабине літо – чудова осіння пора, коли календарного літа вже немає, але ще можна насолодитися останніми теплими промінчиками сонця. Коли почнеться бабине літо 2023 в Україні – читайте на ТСН.ua.

Бабине літо 2023

Погодні процеси восени, які люди називають бабиним літом, відбуваються здебільшого після перших заморозків, після першого холоду. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха "24 Каналу". За її словами, в офіційній синоптичній науковій термінології такого поняття як бабине літо не існує, тобто воно є суто народним.

Бабине літо настає найчастіше наприкінці вересня або жовтня. Саме тоді настає період антициклональної погоди, але це відбувається вже після того, коли були зафіксовані перші відчутні зниження температури.

"Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це – коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо. Тому про якесь бабине літо також говорити зарано", – розповіла Птуха 14 вересня.

Коли почнеться бабине літо в Україні

Згідно з інформацією на сайтах із прогнозами погоди, у жовтні в Україні очікується суттєве похолодання та заморозки. Хоча початок осені був класичним, помірне тепло змінюватиметься похолоданнями. Тож можна чекати аж на два бабиних літа: одне – наприкінці вересня, яке буде короткотривалим, і ще одне – після 14 жовтня.

Бабине літо в Києві / Фото: УНІАН

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