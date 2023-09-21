Когда начнется бабье лето в Украине: прогнозы

Бабье лето – это народное название периода от нескольких дней до трех недель осенью с теплой и солнечной погодой. А официального такого термина в синоптической науке нет.

Бабье лето – прекрасная осенняя пора, когда календарного лета уже нет, но еще можно насладиться последними теплыми лучиками солнца. Когда начнется бабье лето 2023 в Украине – читайте на ТСН.ua.

Бабье лето 2023

Погодные процессы осенью, которые люди называют бабьим летом, происходят в основном после первых заморозков, после первого холода. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха "24 Каналу". По ее словам, в официальной синоптической научной терминологии такого понятия как бабье лето не существует, то есть оно является сугубо народным.

Бабье лето наступает чаще всего в конце сентября или октября. В это время наступает период антициклональной погоды, но это происходит уже после того, когда были зафиксированы первые ощутимые понижения температуры.

"Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это – когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето. Поэтому о каком-то бабьем лете тоже говорить рано", – рассказала Птуха 14 сентября.

Когда начнется бабье лето в Украине

Согласно информации на сайтах прогнозов погоды, в октябре в Украине ожидается существенное похолодание и заморозки. Хотя начало осени было классическим, умеренное тепло будет сменяться похолоданиями. Так что можно ожидать аж два бабьих лета: одно – в конце сентября, которое будет кратковременным, и еще одно – после 14 октября.

Бабье лето в Киеве / Фото: УНИАН

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