Почему РФ начала атаки по энергообъектам к отопительному сезону: объяснил эксперт

Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру к началу отопительного сезона, потому что знает, что в октябре Украина получит еще системы ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире одного из украинских телеканалов.

"Россияне начали раньше (наносить удары – ред.), чем конец октября, когда начнется отопительный сезон. Они понимают, что к нам еще зайдет достаточное количество ЗРК. Поэтому пытаются к заходу основных ЗРК нанести больший вред", — пояснил он.

По его предположениям, Россия будет наносить удары по Украине раз в неделю или десять дней, а перед ракетными атаками будет бить "Шахедами".

"Исходя из количества ракет, которые Россия производит и из количества во время волны (сегодняшней – ред.), можно говорить, что в месяц будет одна-две атаки. То есть, 30-40 ракет в месяц они могут производить. Я думаю, что раз в неделю или десять дней они будут повторять атаки, между ними "Шахеды" будут пытаться проложить маршруты или доразведать некоторые моменты, в том числе расположение ЗРК", — рассказал он.

Напомним, Россия впервые за полгода атаковала энергообъекты. В воздушных силах прокомментировали и объяснили, что это значит.

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