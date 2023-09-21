Первая за полгода атака РФ по энергообъектам: Игнат объяснил, что это значит

В этом году у россиян меньшие запасы ракет, чем были в прошлом, отметили в разведке.

В четверг, 21 июня, Россия нанесла удар по энергетическим объектам после 6-месячного перерыва, а накануне ударила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Это может свидетельствовать, что объекты топливно-энергетического сектора будут целью врага.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все-таки будут под прицелом у врага. И к этому тоже надо готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким оборотам., кроме военных", — сказал спикер.

Юсов подчеркнул, что в этом году у россиян меньшие запасы ракет, чем были в прошлом, но, несмотря на это, нужно все равно серьезно готовиться к будущим атакам, в частности улучшать систему ПВО.

"Это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях", — подчеркнул он.

Как сообщали ранее в "Укрэнерго", 21 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в результате чего в некоторых областях не было света.

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