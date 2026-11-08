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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Робот спричинив ДТП і втік: травмовані дев’ятеро людей

В Естонії робот-кур’єр компанії Starship Technologies проігнорував червоний сигнал світлофора та створив аварійну ситуацію за участю автобуса.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Робот-кур’єр спричинив ДТП

Робот-кур’єр спричинив ДТП / © Unsplash

У столиці Естонії, Таллінні, трапився курйозний і водночас небезпечний випадок за участю робота-кур’єра. Він закінчився травмуванням пасажирів громадського транспорту. Автономний пристрій компанії Starship Technologies виїхав на проїжджу частину в розпал вечірньої години пік, створивши аварійну ситуацію для міського автобуса.

Про це розповідає Futurism.

В Естонії робот спричинив ДТП: відомо про дев’ятьох постраждалих

Інцидент трапився на одному з жвавих перехресть Таллінна. Автономний робот знехтував червоним сигналом світлофора для пішоходів і вискочив прямісінько під колеса зустрічному транспорту.

Аби уникнути прямого зіткнення, водій автобуса екстрено натиснув на гальма. Завдяки цій швидкій реакції самого робота вдалося врятувати від повного знищення, проте в салоні через різке гальмування впали та зазнали травм щонайменше дев’ятеро пасажирів.

При цьому сам винуватець пригоди навіть не зупинився. Стикнувшись з автобусом, робот-кур’єр просто продовжив свій рух, ніби нічого не сталося.

«Робот утік, якщо можна так висловитися», — сказав представник транспортної служби Таллінна в інтерв’ю національному мовнику ERR.

За словами посадовця, з юридичного погляду така поведінка робота цілком підпадає під визначення залишення місця ДТП, тож матеріальна та правова відповідальність за пригоду тепер може лягти на компанію-розробника.

«Якщо учасник дорожньо-транспортної пригоди залишив місце події, не виконавши передбачених законом обов’язків, за це може бути складено правопорушення», — підкреслив фахівець міського департаменту транспорту.

Для Starship Technologies це вже не перший конфлікт із законом та правоохоронцями. Наразі компанія також фігурує у судовій справі в штаті Аризона, у США, де 73-річна місцева жителька подала позов через те, що схожий робот збив її з ніг і продовжував методично таранити, поки вона намагалася піднятися з землі.

Що ж до випадку в Естонії, то керівник операційного відділу Starship Пепе Аавіксоо пояснив збій у роботі приладу візуальним засліпленням. За його словами, сенсори та камери робота збилися з пантелику через надто яскраві рекламні щити та світло світлофорів.

«Треба засвоїти багато уроків, але винятки трапляються», — підсумував представник компанії.

Роботи: останні новини

Нагадаємо, Японія через катастрофічне зростання нападів ведмедів на людей почала масово використовувати роботів-вовків виробництва компанії Ohta Seiki.

Роботи на сонячних батареях обладнані датчиками руху, червоними вогнями, що миготять, та динаміками з понад 50 різноманітними звуками й людськими голосами, які відлякують хижаків гарчанням і рухами.

Через скорочення природного середовища та вразливість літнього населення кількість зіткнень з тваринами різко зросла, що призвело до людських жертв і рекордного попиту на таких роботів. Водночас попит на роботів-відлякувачів значно перевищує можливості виробництва, змушуючи клієнтів чекати на замовлення місяцями.

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