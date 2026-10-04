Неочікуваний наступ українських роботів: операція "Вівальді" зруйнувала плани Путіна під Лиманом

Наземний бойовий робот / Архівне фото / © telegraph.co.uk

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Цієї осені деталі унікальної української контрнаступальної операції під кодовою назвою «Вівальді», яка розпочалася ще у травні на сході Донбасу, нарешті стали відомі громадськості. Неочікуване масове застосування Силами оборони України бойових роботів дозволило нівелювати здобутки російської армії за понад рік війни та завдати серйозного стратегічного удару по територіальних амбіціях Володимира Путіна.

Про зміну логіки сучасної війни та успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку пише CNBC.

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Десант наземних дронів та успіхи операції «Вівальді»

Експерти з безпеки зазначають, що під час наступу Третій армійський корпус ЗСУ зміг розгорнути великі безпілотники-бомбардувальники та дистанційно керовані наземні комплекси прямо в тилу ворога. Патрік Болдер, експерт з питань оборони в Гаазькому центрі стратегічних досліджень, пояснив, що українцям вдалося здобути повний контроль над повітряним простором у районі Лимана та провести успішну дезінформаційну кампанію.

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Здобувши перевагу в небі, ЗСУ задіяли великі БпЛА для десантування безекіпажних наземних платформ у російський тил. Це дозволило ефективно атакувати ворожі війська ззаду без жодного ризику для життя власних солдатів.

За словами бригадного генерала Андрія Білецького, лише під час третьої фази операції українські сили деокупували 51 квадратний кілометр території, а загальна площа звільнених земель сягнула 176 квадратних кілометрів. Під час цих боїв росіяни втратили понад 2000 військових убитими та пораненими, ще понад 250 окупантів потрапили в український полон.

Зміна логіки війни та реакція Зеленського

Застосування роботизованих систем докорінно змінило саму специфіку ведення бойових дій на цій ділянці фронту. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що там, де раніше вимагалася присутність десятків чи сотень солдатів, тепер дедалі частіше розгортаються безпечні дистанційно керовані платформи.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з військовими, які проводять цей контрнаступ, високо оцінив їхні досягнення та наголосив на необхідності розширення такого досвіду.

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«Під час „Вівальді“ ця можливість дозволила нам досягти багато чого. Ми будемо масштабувати це, щоб усе частіше і частіше найбільш небезпечні завдання на фронті виконував дрон, а не воїн», — заявив глава держави.

Крах російських планів на Донеччині

Хоча західні експерти закликають не вважати цей локальний наступ остаточним вирішальним проривом, він посилає надзвичайно потужний сигнал і Москві, і західним партнерам Києва. Операція продемонструвала, що високоінноваційна українська армія зберігає здатність успішно перемагати Росію на полі бою.

Патрік Болдер назвав цю операцію серйозним ударом по путінських планах, адже тепер захоплення Донбасу виглядає для Кремля вкрай далекою перспективою. Українські оборонці зайняли значно вигідніші рубежі, що максимально ускладнить подальші спроби росіян просуватися вперед.

За даними української розвідки, політичне керівництво РФ раніше ставило своїм генералам завдання повністю захопити Донецьку область до кінця поточного року. Однак через катастрофічні провали терміни довелося посунути аж на березень наступного. Саме на ключових напрямках — Костянтинівському, Слов’янському та Краматорському — російська армія зараз зазнає своїх найважчих втрат, які становлять від 70 до 80 відсотків від загальної кількості ліквідованих окупантів на фронті.

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Операція «Вівальді» та наступ ЗСУ — останні новини

Після розкриття деталей операції «Вівальді» стало відомо, що українські сили ще до публічної заяви про успіхи поступово відтісняли російські війська на Лиманському напрямку. ЗСУ пішли у контратаки одразу на кількох ділянках фронту, а на Лиманщині українські військові почали повертати під контроль території, які раніше захопили російські окупанти.

Уже 2 жовтня з’явилася оцінка ISW, що українські контратаки поблизу Лимана ускладнюють російські плани щодо подальшого наступу на Слов’янськ та міста північного укріпленого поясу Донеччини. Операція «Вівальді» зриває плани РФ на Слов’янськ — російські воєнкори також почали говорити про погіршення ситуації для окупаційних військ.

На цьому тлі стали відомі й технологічні особливості українського наступу. Під час «Вівальді» наземні роботизовані комплекси використовували не лише для штурмових завдань, а й для розмінування маршрутів перед просуванням піхоти. Роботи вже розмінували понад 30 км території на Лиманщині, що дозволило зменшити ризики для військових під час просування.

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